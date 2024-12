Stangata rette: "Serve Consiglio monotematico"

Sull’aumento delle rette della mensa scolastica di Pergola, dopo il botta e risposta tra opposizione e maggioranza interviene anche Sabrina Santelli (in foto), assessore comunale nella passata consiliatura e attuale co-portavoce regionale di Europa Verde-Verdi Marche, che chiede un consiglio comunale monotematico. "Su un provvedimento che colpisce indistintamente ogni famiglia della nostra comunità, l’amministrazione comunale non può sottrarsi al confronto. E’ necessario convocare subito un consiglio comunale monotematico aperto sulla questione, invitando anche la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ‘Binotti’, Chiara Fiorucci, che, a quanto risulta, non era stata informata di questi aumenti. Mi farò portavoce, attraverso la minoranza che siede in consiglio comunale, di questa richiesta di convocazione del civico consesso". Sabrina Santelli aggiunge: "L’esecutivo di cui facevo parte non ha mai aumentato la retta; al contrario, aveva deciso di introdurre l’Isee per applicare detrazioni alle famiglie con redditi più bassi e dopo il passaggio in consiglio comunale dello scorso aprile, la normativa prevedeva che in giunta venissero deliberate fasce e tariffe da comunicare alle famiglie, naturalmente prima dell’inizio della scuola". "Un’amministrazione responsabile – conclude l’esponente di Europa Verde-Verdi Marche - non può ignorare i principi di equità e giustizia sociale nella gestione dei servizi pubblici e il fatto che non si deve fare cassa sulle spalle dei cittadini".

s.fr.