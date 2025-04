Tamponamento in autostrada. Ferita una 47enne portata ad Ancona

C’è anche una donna di Fano tra i feriti di un incidente che si è verificato ieri pomeriggio lungo l’autostrada A14, all’altezza della galleria Sappanico, tra i caselli di Ancona Sud e Nord. Complessivamente tre persone sono rimaste ferite in un tamponamento tra due mezzi avvenuto intorno alle 16.30. Coinvolte due auto stando alla prima ricostruzione dell’incidente ad opera della Polizia autostradale di Fano. Il traffico è stato inizialmente chiuso al transito e successivamente convogliato su una sola corsia di marcia creando qualche rallentamento. I tre feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette e stando alle prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita.

Si tratta di una 47enne di Fano arrivata in codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette e trasportata da un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Altre due persone sono state invece soccorse da un’ambulanza della Croce Rossa di Osimo. Sul posto anche l’automedica del 118 e in un primo momento era stata richiesto l’intervento dell’eliambulanza, poi annullato.