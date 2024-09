Tenta il furto in una casa a Fano, i carabinieri lo bloccano prima che possa entrare nell’abitazione

Fano, 27 agosto 2024 – Ieri pomeriggio verso le 19 i carabinieri hanno arrestato per tentato furto in abitazione un trentenne italiano, che aveva messo nel mirino una casa in località Ponte Sasso di Fano. Ad allertare i militari e a mettere in fuga il malintenzionato, rintracciato in pochi minuti dagli uomini dell’Arma, è stato il proprietario, che aveva notato il tipo aggirarsi vicino al suo cortile mentre stava uscendo in scooter e, insospettito, è tornato quasi subito indietro, notando che era stata forzata la portiera della sua Golf parcheggiata di fronte all’abitazione e che c’erano dei segni di scalfitura nella serratura di casa.

I carabinieri, giunti tempestivamente sul posto con una pattuglia della stazione di Marotta, hanno rintracciato e bloccato in pochi istanti il responsabile, che si era nascosto in un orto a poche centinaia di metri di distanza e l’hanno arrestato con l’accusa di tentato furto in abitazione, porto di oggetti atti a offendere (due coltellini) e detenzione di materiale da scasso, nella fattispecie un dispositivo per l’apertura degli sportelli delle auto definito “pump it up”.

Oggi pomeriggio, al Tribunale di Pesaro, si è svolta la convalida dell’arresto e al trentenne, residente a Fano, già noto alle forze dell’ordine, è stato imposto l’obbligo di firma settimanale alla caserma carabinieri di Fano.