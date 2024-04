Trasporto sociale. Nuovo mezzo per l’Auser

Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’Auser, Pmg Italia e 33 realtà economiche del territorio (nelle vesti di sponsor), a Mondolfo e Marotta c’è ora un nuovo veicolo a disposizione delle persone con fragilità. Il mezzo, un Fiat Doblò attrezzato con una pedana elettrica per far salire e scendere agevolemente anche chi si muove su una carrozzina, verrà utilizzato dai volontari Auser per le loro attività di trasporto sociale previste nella convenzione con il Comune, che ogni anno contribuisce con circa 3mila euro. Accompagnare un anziano o un disabile a fare un prelievo ematico o dal medico, in un ufficio pubblico, a far visita ai propri defunti al cimitero, o semplicemente a fare la spesa sono tutti servizi che Auser svolge ogni giorno e che adesso potrà garantire contando sul nuovo monovolume. Pmg Italia è una società benefit, cioè che integra nel proprio oggetto sociale, accanto agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo su società e ambiente. Per farlo dà vita a una rete tra istituzioni, enti del terzo settore e imprenditori. Nel territorio di Mondolfo gli interventi del suo progetto ‘Città ad impatto positivo’, oltre ad aver messo a disposizione questo mezzo per persone con fragilità, prevede anche la piantumazione di trenta alberi in un’area verde. Al taglio del nastro per il Fiat Doblò il sindaco ha ringraziato i volontari e tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa, "che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra privati e istituzioni pubbliche, a favore del sociale e dell’ambiente".