Trattativa con Auspici, atteso per oggi il closing

Ancora un rinvio per il closing della trattativa che riguarda il passaggio di proprietà della società Alma Juventus Fano 1906 dal presidente Salvatore Guida all’imprenditore fanese Teodosio Auspici. La chiusura dovrebbe avvenire oggi pomeriggio, stando a quanto è stato detto ai giocatori che si trovano a Cattolica per gli allenamenti e che attendono il pagamento dei emolumenti, ma la situazione sembra essere ancora piuttosto fluida. Come riportato nell’articolo sopra, ogni giorno saltano fuori nuovi problemi che se non mettono a rischio la trattativa, che sembra essere giunta alle battute finali, destano comunque qualche preoccupazione.

Negli ambienti sportivi fanesi la sensazione è che questo procedere a rilento tra le parti sia determinato proprio dalla massa debitoria di cui la nuova proprietà è chiamata a farsi carico, mentre invece c’è chi sostiene che la frenata sia dovuta al prezzo richiesto dal presidente Guida e dall’ex presidente Russo per il passaggio delle quote sociali. Nell’uno e nell’altro caso le cifre sarebbero ragguardevole per una società calcistica dilettantistica destinata con tutta probabilità a retrocedere e dunque a deprezzarsi anche a livello di "appeal". I mancanti pagamenti – come evidenziato anche dall’albergatrice romagnola – sarebbero numerosi, si parla di 300mila euro se non di più, e costituirebbero un fardello pesante sulle spalle di una società che poi sarebbe chiamata dalla piazza fanese ad investire immediatamente per ritornare nelle categorie più adeguate.

Nel momento in cui l’Alma dovesse infatti ritornare in mani "amiche", i tifosi fanesi si aspetterebbero la vittoria dei campionati e non certo stagioni anonime in Promozione o Eccellenza. La determinazione di Teodosio Auspici farebbe ben sperare, come dimostrano gli aiuti che sono stati dati all’Alma in veste di "sponsor", ma si attende il definitivo passaggio di proprietà per poter eventualmente conoscere i dettagli dell’operazione e le prospettive future che si intendono dare a quella che è la più storica società sportiva fanese.

Silvano Clappis