Travolgente ColleMarathon 2025. Una corsa baciata da sole e allegria

di Sandro FranceschettiUn grande successo sul piano sportivo e prima ancora per il territorio. La 21ª edizione della ColleMarathon, disputatasi ieri, è stata una kermesse di notevole spessore, che oltre ad aver portato sulle strade da Barchi a Fano degli autentici campioni di podismo ha anche acceso i riflettori sugli aspetti più caratteristici di questo segmento della provincia di Pesaro e Urbino che dai quattro municipi di Terre Roveresche (oltre a Barchi, Orciano, San Giorgio e Piagge) comprende Mondavio e poi attraversa San Costanzo.

Più di 2mila atleti ieri mattina hanno dato vita alla ColleMarathon 2025: oltre 560 impegnati sulla prova regina dei 42,195 metri; 640 sulla mezza maratona, con partenza da Mondolfo e arrivo sempre a Fano, in prossimità dell’Arco d’Augusto; e più di 300 nella 10 chilometri con start da Tombaccia per tagliare il traguardo ancora una volta al Pincio. Senza considerare i 670 marciatori che hanno preso parte, tutti con maglietta rosa, sullo stesso percorso della mezza maratona Mondolfo-Fano, alla marcia dell’Hola Rimba, per raccogliere fondi per l’Ail di Pesaro contro il mieloma e le altre malattie del sangue.

Insomma, la ColleMarathon ancora una volta ha fatto il pieno, raccogliendo attorno a sé, fra atleti agonisti e marciatori, come detto, oltre 2mila persone. Con un aspetto che le ha abbracciate tutte: il desiderio di lanciare un messaggio comune, quello della sinergia per i valori autentici dello sport, che si traducono in costumi di vita sani e principi di analogo spessore. Aspetti che ieri, durante le premiazioni, sono stati messi in evidenza da tutti i protagonisti della kermesse: atleti e ospiti. Sul piano sportivo, nella maratona, va evidenziato il successo di Enrico Bartoletti della Liferunner col tempo di 2 ore, 34 minuti e 55 secondi.

Piazza d’onore per Matteo Lucchese della Bergamo Stars Atletica; e terzo gradino del podio per il carabiniere di Rio Salso di Tavullia Marco Ercoli. Tra le donne trionfo per Daniela Valgimigli, sempre della Liferunner, che ha preceduto Federica Moroni dell’Atletica Rimini Nord Sant’Arcangelo e Laura Innocenti del Born To Run Running Club. Nella mezza maratona, con partenza da Mondolfo, vittoria di El Haissoufi Ismail tesserato con l’Atletica Rimini Nord Sant’Arcangelo; secondo posto per Andrea Barcelli dell’Atletica Avis Castel San Pietro; e terza piazza per Cristian Carboni dell’Atletica Senigallia. In campo femminile, vittoria per Stefania Varotto del Run Padova; medaglia d’argento per Moira Orfei del Runner Canino e terzo posto per Raffaella Tarsi della Trecastelli Polisportiva Asd. Sui 10 chilometri hanno trionfato in campo maschile Leonardo Ciallini della Polisportiva Chianciano e tra le donne la pluricampionessa Laura Giordano dell’Atletica Urbania. Sulla mezza da segnalare la partecipazione sia del sindaco di Fano Serfilippi che di quello di Mondolfo Barbieri, bravi a portare a termine la prova e con quest’ultimo che si è aggiudicato la “sfida“ con 2:13:38 contro il 2:21:16 del primo cittadino fanese.