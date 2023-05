Tumore al seno, la chirurgia plastica di Fano e Urbino sempre più all'avanguardia

Fano (Pesaro e Urbino) - Il 25 per cento di mobilità attiva da fuori regione nel 2022 con oltre 1100 interventi di chirurgia senologia tra le strutture ospedaliere di Fano e Urbino. L’Unità Operativa Complessa Senologia Breast Unit dell’Ast di Pesaro Urbino resta un’eccellenza della sanità marchigiana che ogni anno continua a registrare numeri importanti per la presa in carico del paziente con diverse patologie legate al seno.

“Continuano ad aumentare ogni anno i casi che trattiamo - spiega Cesare Magalotti Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Senologia Breast Unit dell’Ast di Pesaro Urbino -. Questa azienda ha a disposizione la strumentazione e le apparecchiature necessarie per poter realizzare la presa in carico a trecentosessanta gradi dei pazienti, riuscendo a rispondere ai diversi bisogni di salute di chi sceglie ogni anno di essere curato dai nostri medici e infermieri. Un lavoro frutto della competenza, conoscenza, preparazione, passione, umanità e professionalità degli operatori che lavorano nei nosocomi di Urbino e Fano. Un team multidisciplinare che si occupa della presa in carico totale del paziente e ne definisce il percorso clinico-assistenziale in maniera personalizzata, sulla base delle reali esigenze del singolo, con una case-manager completamente dedicata ai pazienti affetti da questa patologia: dalla prevenzione e umanizzazione, al percorso oncologico”. L’unico centro senologico del centro sud Italia con la chirurgia onco-plastica della mammella: “Questo è un altro dei motivi che ci rende attrattivi, con una attività iniziata nel 2016 e che – precisa Magalotti - non ha mai subìto interruzioni sia nella struttura del Santa Croce di Fano che su quella di Urbino. Non abbiamo mai sospeso l’attività, anche durante il periodo della pandemia. Continueremo a mantenere in essere l’attività chirurgica su entrambi i presidi”.

“Il lavoro encomiabile dei medici e degli infermieri della Breast Unit – spiega Gilberto Gentili, commissario straordinario della AST Pesaro Urbino –, che continuerà ad erogare prestazioni di alta qualità che li ha contraddistinti nel corso di questi anni. Attività riconosciute anche fuori regione, come dimostrano i premi e i riconoscimenti nazionali che sono arrivati".

“Nei nostri appuntamenti organizzati sul territorio per il Piano Socio Sanitario avevamo percepito la forte volontà dei cittadini che il servizio fosse mantenuto nelle due sedi di Fano ed Urbino – sottolinea l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – avevo dato quindi l’indicazione di procedere in questo senso. Ringrazio il Commissario Gentili e il Dott. Magalotti per aver individuato le modalità migliori per continuare a svolgere l’attività nell’interesse delle pazienti”.