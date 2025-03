Un poker di mostre per la Scuola del Libro

Un poker di mostre prenderà il via oggi in alcuni palazzi del centro storico di Urbino, alla scoperta delle varie branche della Scuola del Libro, che si racconta in occasione dei suoi 100 anni, tra opere dei grandi maestri ed elaborati degli anni più recenti. "Inaugureremo una serie di mostre diffuse nei siti più suggestivi della città", spiega la dirigente Lucia Nonni. "Le apriremo una dopo l’altra, dalle 16 in avanti. Inizieremo alle Sale del Castellare (piazza Duca Federico) con Tecniche Incisorie; alle 16,45 alla Biblioteca del Duca di Palazzo Ducale sarà la volta della sezione di Design del Libro; alle 17,30 inaugurazione alla Casa Natale di Raffaello di quella di Disegno Animato e Fumetto; concluderemo alle 18,30 con l’esposizione delle sezioni di Grafica e di Cinema e Fotografia, che ha sede alla Galleria Albani (via Mazzini)". Gli ingressi alle mostre sono gratuiti eccetto quella a Palazzo Ducale, inclusa nella visita della Galleria.