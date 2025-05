Va a fuoco un seminterrato. Casa inagibile in via IV novembre

Pomeriggio di paura, ieri, in via IV novembre dove un incendio è divampato in un seminetrrato e ha reso temporaneamente inagibile l’abitazione soprastante. La famiglia di quattro persone che si trovava all’interno è riuscita a mettersi in salvo ma la casa è stata temporaneamente dichiarata inagibile. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 15.45 all’interno di uno scantinato seminterrato adibito a deposito di materiale edile dove si trovavano vernici, solventi e mobilio. Fortunatamente non si registrano feriti.

Le cause sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco e della Polizia locale, ma si propende per un’origine accidentale. Le fiamme hanno interessato il solaio del garage e il fumo si è velocemente propagato anche al piano superiore della piccola palazzina in cui si trovano alcuni appartamenti. Al momento dell’incendio erano in casa, sopra lo scantinato a fuoco, quattro persone: un architetto di 64 anni, dipendente di un ente pubblico, la moglie e i due figli. Tutti sono riusciti a evacuare in tempo, ma sono stati momenti di forte apprensione. Sul posto anche il sindaco di Fano Luca Serfilippi. Il fumo, sprigionatosi dal seminterrato, ha invaso anche i piani alti dell’edificio. Intanto, la famiglia ha trovato momentanea sistemazione dai parenti. A disposizione anche il centro di prima accoglienza del Comune.