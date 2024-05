Vede la polizia e fugge: preso davanti alla scuola

E’ terminato alla Corridoni, davanti agli occhi attoniti delle mamme che in quel momento stavano aspettando i loro ragazzi all’uscita della scuola, l’inseguimento a piedi di un giovane nordafricano fuggito durante un controllo di polizia in centro storico. Erano circa le 16.30 ieri, quando un agente del Commissariato è riuscito a raggiungere e placcare il 20enne magrebino, anche lui sfinito dopo una corsa forsennata per i vicoli del centro. Pochi minuti prima infatti una volante - che a quell’ora è sempre impegnata assieme alle altre forze dell’ordine in una ricognizione del centro – aveva fermato lui e alcuni amici lungo il corso, nei pressi di piazza Amiani dove intorno alle 16 c’è sempre uno strano giro veloce di giovani. Un controllo di routine. Ma alla vista delle divise, quel gruppo di amici con piccoli precedenti, ha iniziato a correre, disperdendosi ognuno in una direzione diversa dall’altro. I due poliziotti hanno dovuto così operare una rapida scelta, per tentare di fermarne almeno due. Con uno ci sono riusciti, acciuffandolo, in possesso di qualche grammo di sostanza, proprio davanti alla Corridoni.

ti.pe.