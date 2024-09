Viene travolta da un’auto mentre attraversa via Gramsci

Attraversa la strada e viene investita: una donna finisce al Pronto soccorso del Santa Croce in codice giallo. E’ accaduto in viale Gramsci, nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 13.45, davanti a via da Serravalle, all’altezza dell’ingresso all’ex Caserma Paolini. La 48enne di Fano è è stata colpita da una Renault Captur mentre attraversava la strada da monte verso mare, dall’ex Caserma Paolini verso il centro storico. Sul posto si è fermata un’ambulanza della Croce rossa che era di passaggio, in attesa dell’arrivo del 118 di Fano. Il traffico non ha subito rallentamenti, essendo la strada in quel tratto larga e consentendo il transito dei mezzi in ambedue i sensi di marcia. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale. Illeso il conducente della Captur, anche lui fanese. Purtroppo non è la prima volta che un pedone è investito in viale Gramsci, strada di grande traffico ma anche attraversata di frequente dai pedoni.