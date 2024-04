Virtus, l’obiettivo è la semifinale per l’A2. Garauno dei quarti, sfida con Motta di Livenza

Oggi alle 19 al Palas Allende si gioca garauno dei quarti di finale playoff per salire in serie A2. La Smartsystem che in campionato finora non ha mai perso in casa, ospita il Motta di Livenza, si gioca al meglio delle tre partite. Chi la spunta vola in semifinale. I biancorossi sembrano pronti per affrontare le fasi finali di un’annata affrontata con le ali ai piedi. Dopo aver conquistato i quarti di finale eliminando Modica, i virtussini se la vedranno ora con i veneti della Senini Motta di Livenza, giunti quinti nel girone bianco (centro-nord) e capaci di estromettere Savigliano dalla corsa playoff. I fanesi potranno sfruttare il fattore campo visto che, nel caso di gara 3, la bella si giocherebbe a Fano. Nicola Mazzon, entrato nel quarto set contro Modica, puntualizza: "Ora il livello di difficoltà si alza – afferma il regista virtussino –, Motta è una grande squadra e ha disputato un buon campionato, noi però vogliamo andare avanti e proveremo a farlo con tutte le nostre forze". L’arrivo da metà dicembre sulla panchina dei veneti di Marco Marzola ha dato il là alla rimonta in classifica dei mottensi: prima del suo insediamento la Senini era settima in classifica (5 vinte e 6 perse) con 13 punti, poi ha conquistato dieci vittorie a fronte di sole tre sconfitte guadagnando un paio di posizioni e piazzandosi al quinto posto in regular season. L’ex coach di Bologna e Portomaggiore sembra abbia trovato il suo sestetto ideale affidandosi alle coppie Catone-Mazzotti (diagonale palleggiatore/opposto), Mian-Mazzotti di banda mentre al centro giocheranno due "vecchie" conoscenze dei virtussini ovvero la coppia Arienti-Luisetto, libero Pirazzoli. Fano, che in settimana ha rinnovato il contratto a coach Vincenzo Mastrangelo per altri due anni, scenderà in campo con il sestetto tipo anche se in panchina i vari Margutti, Galdenzi e Mazzon scalpitano per entrare.

b.t.