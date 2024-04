‘Vite spezzate’. A Mondavio si presenta il libro di Giacomini

Legata alle celebrazioni per la 79esima Festa della Liberazione, domani alle 21 alla biblioteca comunale di Mondavio, allestita al centro di aggregazione ‘Sebastiano Dominici’, si terrà la presentazione del libro ‘Vite spezzate, guerra e civili nelle Marche’, ultimo lavoro di Ruggero Giacomini. L’appuntamento è organizzato dall’amministrazione comunale insieme all’Anpi Valcesano. Giacomini, dottore di ricerca in storia dei partiti e dei movimenti politici, è autore di rigorosi e innovativi studi su Gramsci, sui movimenti contro la guerra e della prima completa storia della Resistenza nelle Marche, ‘Ribelli e partigiani’, edito nel 2008. ‘Vite Spezzate’ é un saggio sulla guerra ai civili nelle Marche, che espone giorno per giorno gli episodi più dolorosi vissuti dalle popolazioni nella regione dopo l’8 settembre 1943, strette tra l’occupazione e le violenze nazifasciste e i pesanti bombardamenti angloamericani.

Ricostruendo la realtà tragica del conflitto dal punto di vista dei ‘civili’, contribuisce anche al recupero di quel rifiuto della guerra che animò nel profondo la Resistenza e motivò le numerose manifestazioni di gioia che accompagnarono, con l’avanzare del fronte e l’arrivo degli alleati, le tante liberazioni partecipate dalle comunità locali nel corso del ‘44. La serata sarà introdotta dalla consigliera regionale Micaela Vitri. Dialogherà con l’autore lo storico Alessio Soma. s.fr.