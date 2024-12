A Falerone riunione dei meloniani. Il presidente Acquaroli: "Crediamo nel grande potenziale delle Marche"

Circa 250 persone hanno partecipato mercoledì alla cena provinciale di Fratelli d’Italia, tenutasi presso il ristorante ‘Loggette’ di Falerone. Un evento che ha rappresentato un’importante occasione di confronto e approfondimento politico, in una sala gremita di sindaci, amministratori, dirigenti di partito, iscritti e sostenitori del Fermano. Ospite della serata, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, che ha condiviso un articolato intervento ripercorrendo tutte le sfide affrontate dalla Regione dal 2020. Acquaroli ha ricordato i momenti difficili legati alla pandemia, le emergenze, la gestione della sanità, con particolare riferimento all’imminente apertura dell’ospedale dei Sibillini di Amandola e sulla rapida evoluzione dei lavori sul nuovo ospedale di Fermo. Acquaroli ha poi sottolineato i successi raggiunti nel settore turistico, gli ottimi risultati dell’aeroporto di Ancona, sui fondi europei dove la Regione Marche è prima per i pagamenti Fse e tra le prime per soldi impegnati per il Fesr, per poi passare al tema delle infrastrutture. In particolare, ha evidenziato i fondi già stanziati per la Monti-Mare da Amandola a Servigliano, la Pedemontana, le bretelle Porto Sant’Elpidio-Fermo e Civitanova-Sant’Elpidio a Mare, oltre all’impegno per la valorizzazione dei borghi. "Crediamo nel grande potenziale delle Marche – conclude Acquaroli - per affrontare con determinazione le sfide future". Sono seguiti gli interventi di Andrea Putzu, consigliere regionale; Andrea Balestrieri e Pisana Liberati, rispettivamente coordinatore provinciale e vice di Fratelli d’Italia. Non sono mancati i saluti video del Coordinatore regionale del Senatore Elena Leonardi, del Commissario alla ricostruzione il Senatore Guido Castelli, il sottosegretario al Ministero dell’Economia onorevole Lucia Albano, e del Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

a.c.