A Montegiorgio ‘Il maggio dei libri’

All’interno della programmazione annuale di ‘Montegiorgio città che legge’, sta per partire l’edizione 2024 di ‘Il maggio dei libri’, manifestazione evento per promuovere la lettura a tutti i livelli. La manifestazione fortemente voluta dall’Amministrazione montegiorgese è stata realizzata in collaborazione con la biblioteca comunale intitolata a Monsignor Germano Liberati e all’associazione ‘Nati per Leggere’ con il patrocinio della Regione Marche. "Montegiorgio ha sempre avuto una forte sensibilità per la lettura – spiega l’assessore alla cultura Michela Vita – questo grazie anche alla presenza della biblioteca comunale che ospita centinaia di volumi e alcuni testi storici di valore e alle tante iniziative promosse. Negli ultimi anni la mostra mercato del libro per ragazzi ‘Libro Vivo’, ha aperto una nuova finestra su questo mondo specialmente fra giovani e giovanissimi, l’ultima edizione della mostra ha evidenziato la rinnovata passione per la lettura a vari livelli coinvolgendo varie fasce di età e di questo siamo felicissimi. In questa edizione di ‘Il maggio di libri’, ospiteremo diversi scrittori, alcuni dei quali montegiorgesi, con cui affronteremo anche importanti temi sociali. Ci saranno incontri di lettura animate per bambini da 0-6 anni in forma itinerante nei parchi del paese, e per chiudere un incontro con il giornalista Remo Croci, tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero".

Il programma è veramente fitto e ricco di spunti: si parte domani alle 21 presso la biblioteca con un gruppo di lettura che si confronterà su vari testi. Venerdì 10 maggio alle 21,15 a palazzo Passari presentazione del libro ‘Cuore, Menti, Mani. Storie di vite che curano’ di Samanda Pettenari. Sabato 11 alle 21,15 al Teatro Alaleona ‘Alla ricerca della vita’ di Adolfo Leoni, racconto biografico di Paolo Tartufoli, ex Governatore della Misericordia sulla pandemia deceduto a gennaio di quest’anno. Giovedì 16 maggio alle 21,15 presentazione del libro di Maurizio Serafini ‘Concerto per cornamusa e giramondo’. Giovedì 23 alle 21,15 a palazzo Passari presentazione di ‘La prima notte al mondo’ di Luigi Finucci; a chiudere giovedì 30 maggio alle 21,15 presentazione di ‘Lampo, Arturo e le tele’ di Remo Croci. Le letture al parco si terranno: sabato 11 e 18 maggio alle 10,30 al parco ‘Tignio’ del capoluogo e sabato 25 maggio sempre alle 10,30 al parco ‘Archimede’ di Piane. Per informazioni è possibile contattare 0734-962609.

Alessio Carassai