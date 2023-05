A14, senso unico in via Collina

Il comandante della polizia locale vista la nota di Autostrade per l’Italia con la quale si richiede la emissione di provvedimento che preveda il senso unico alternato regolato da movieri per il transito veicolare in via Domenico Collina in corrispondenza dell’intersezione con la A14 - viadotto Petronilla e visto lo schema di segnaletica stradale proposto per l’impianto circolatori indicato; considerato che il provvedimento da adottare riguarda la circolazione nel centro abitato e quindi è di competenza della municipale ordina a far data da ieri e fino al 6 giugno nell’arco orario compreso tra le 7 e le 18 e tra le 21 alle 6 il senso unico alternato in via Domenico Collina in corrispondenza ed in prossimità del cavalcaviaviadotto Petronilla con obbligo alla ditta Giovetti Sistam srl di provvedere al coordinamento, al posizionamento della prescritta segnaletica stradale e a regolare il senso unico alternato a mezzo movieri.