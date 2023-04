Acquaroli: "A14, bisogna decidere in fretta"

Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, si sofferma sulle problematiche che toccano più da vicino i numerosi partecipanti, medi, piccoli e micro artigiani, intervenuti alla convention promossa da Confartigianato Fermo – Ascoli – Macerata (svoltasi al ristorante ‘Il Gambero’), spaziando tra sanità e viabilità, accalorandosi sulla storia infinita dell’A14, nel tratto da Porto Sant’Elpidio verso sud: "C’è ancora chi sta parlando di arretramento dell’autostrada, ma è tempo di decidere. Autostrade ci dice che allargare la carreggiata in sede è possibile in alcune zone. Per farlo, ci vogliono almeno 15 anni. Però, almeno nel tratto fino a Pedaso, non si può aspettare così tanto. Sarebbe un buon segnale vedere dei cantieri tra due, tre anni. Ma, senza una soluzione definitiva che sta bene a tutti, non si va avanti". Incontri con i sindaci ce ne sono stati, un altro ce ne sarà tra qualche settimana "per farli convergere su una soluzione condivisa, abbandonando l’idea dell’arretramento".

L’alternativa è "lasciare le 4 corsie e, di fianco, realizzare una bretella che scende verso sud. Dobbiamo scegliere. Non bisogna tentennare un minuto di più". Di criticità legate alle infrastrutture aveva parlato poco prima anche il vicesindaco, Daniele Stacchietti. Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio delle Marche condivide pienamente la posizione di Acquaroli: "Serve una spinta forte sulle infrastrutture. Quanto ci sono costati, nel corso degli anni, i ‘no’ alla terza corsia? Prima di dire ‘no’ bisogna valutare l’impatto del non fare. Basterebbe pensare a quello che è accaduto nelle tre gallerie dopo Porto San Giorgio. A volte, è meglio essere inclusivi, non ragionare per compartimenti stagni perché non si vedono le vere necessità dei territori". Discorsi che il direttore di Confartigianato, Giorgio Menichelli, ha fatto propri arringando i presenti sulla necessità di fare fronte unito per ottenere le attese risposte in termini di infrastrutture. La monti-mare da Amandola a Servigliano è già finanziata e si stanno reperendo finanziamenti per anche alcuni lotti della mare-monti. Strategica la bretella (in fase di progettazione) sul Chienti tra Civitanova e Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio, "per risolvere uno dei nodi viari più congestionati. Il fatto è che vi sono previsti 2 viadotti in acciaio il cui costo è aumentato e, così anche l’investimento necessario ma – conclude Acquaroli – contiamo di farcela".

Marisa Colibazzi