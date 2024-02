Ai tempi dei nostri nonni era diverso. Contatto con la natura e ritmi più lenti

Per noi il tempo è un occasione per passare bei momenti con i nostri cari, mentre a volte lo sprechiamo senza accorgerci che dovremmo sfruttarlo al meglio. Se il tempo viene vissuto con coscienza, può mutare in qualcosa di prezioso mentre al contrario lo si perde. Molto del tempo che infatti dovremmo passare con la nostra famiglia, lo sprechiamo chiusi in camera a giocare con i videogiochi. I nostri nonni ci raccontano che loro alla nostra età passavano il tempo a lavorare e racimolare qualche spicciolo per aiutare la propria famiglia. La maggior parte di loro passava il tempo a lavorare nei campi a coltivare le terre. Loro si divertivano in modo diverso, più sano, senza tecnologia. Conducevano una vita movimentata ma meno stressata e con più libertà perché assaporavano il tempo nel suo trascorrere molto più lentamente, rispetto al nostro. Proviamo ammirazione per il tempo giovanile dei nostro nonni, non di certo legato ai cellulari ma al divertimento. Pensiamo che il vero divertimento non sia stare davanti al telefono ma condividere il tempo con i propri cari, fare sport e lasciarsi rapire dalle passioni.

Classe II B