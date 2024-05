Al cineteatro Manzoni c’è lo spettacolo ‘Dis Art Ificial’

Si terrà oggi alle 21,15 al cineteatro Manzoni, nel centro storico di Montegiorgio, lo spettacolo ‘Dis Art Ificial’, una sorta di saggio finale del laboratorio di scrittura creativa e messa in scena dei lavori a cura di Michele Macchini. L’iniziativa promossa dall’associazione ‘Il profumo dei legni’ con il patrocinio del Comune, proporrà una serata dedicata alla cultura del teatro sotto varie sfaccettature, sul palco saliranno come protagonisti Andrea Calcinaro, Ginevra Cimica, Beatrice Maurizi, Giacomo Pagliuca, Alessandra Pezzola e Sofia Vittoria con la partecipazione speciale di Tommaso Casturà e Matteo Travaglini. Già in altre occasioni Michele Macchini ha voluto con le sue opere enfatizzare la passione per il mondo del teatro e della recitazione, questo spettacolo rappresenta il frutto delle sue attività di laboratorio. Per info e prenotazioni 333-4976110, ingresso unico 5 euro.