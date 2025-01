Al teatro Alaleona ‘Terapia di Gruppo’ con Chiara Becchimanzi

Dopo il successo dell’anteprima di Giorgio Montanini continua la rassegna di ‘Stand Up Comedy’ alla prima edizione al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio che venerdì alle 21 proporrà ‘Terapia di Gruppo’ con Chiara Becchimanzi. Lo spettacolo è una sorta di flusso di coscienza esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure. In forma di terapia di gruppo, ovviamente: nessuno escluso e potrebbe succedere di tutto: e questo perché il pubblico sarà sempre coinvolto in prima persona, tanto da determinare la direzione che prenderà il discorso. Dall’ hic et nunc ai massimi sistemi, dalla personalissima esperienza di un’attrice autrice regista stand up comédienne traslochi sgomberi l’arrotino e l’ombrellaio a quella di ogni spettatore e spettatrice, per riderci di noi stessi, conoscerci, innamorarci, magari insultarsi, ma per alla fine sentirsi tutti meglio di prima. Ovviamente, senza aver risolto niente. "Latinense di nascita, napoletana di sangue, ostiense per scelta ed eoliana nel cuore – racconta Chiara Becchimanzi - blatero sul palco dall’adolescenza, e invento storie da quando ricordo. Sono attrice, autrice, regista, stand up comédienne, romanziera, attivista, progettista culturale e chi più ne ha più ne metta: in un mondo che ci vuole dividere in nicchie, appiattite negli interessi e nelle competenze, rivendico fortemente il diritto alla complessità e ad essere tante cose tutte insieme, fuggendo le categorizzazioni, soprattutto se sembrano etichette". La stagione di ‘Stand Up Comedy’ proseguirà il 7 febbraio con Laura Formenti in ‘Io Mortah Live’; poi ancora il 28 febbraio con Ezio Testa con il suo nuovo spettacolo ‘Risiko’. Biglietti disponibili sul circuito ciaotickets e punti vendita autorizzati oppure al botteghino la sera dell’evento.