Al teatro Emiliani in scena ‘Family’ di Gipo Gurrado

Prosegue la stagione di prosa al Teatro comunale Giacomo Emiliani di Rapagnano, oggi alle 21,15 andrà in scena ‘Family. A modern musical comedy’ con testi, musiche e regia di Gipo Gurrado. Una stagione voluta dall’Amministrazione realizzata in collaborazione con Amat e con il contributo del Ministero e della Regione. Interpretato da Andrea Lietti, Giovanni Longhin, Ilaria Longo, Nicola Fadda, Roberto Marinelli, Marco Rizzo, Elena Scalet, Paola Tintinelli, lo spettacolo prende spunto dal musical: le musiche e le canzoni di Gaber, Jannacci e Dalla sono il principale elemento scenico e i temi sono lontani dal musical classico. Al centro del racconto c’è una famiglia, che vive, cambia e invecchia sul filo di un legame unico e inesorabile. Un inedito angolo d’osservazione offre l’occasione per avere, almeno per una volta, uno sguardo libero, candido e disincantato sulla famiglia e i suoi componenti. I biglietti saranno disponibili alla biglietteria del Teatro che aprirà alle 19 e sulla piattaforma Vivaticket. Il prossimo appuntamento in calendario per la stagione sarà con Debora Villa in ‘Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere’ il programma il 1 marzo.