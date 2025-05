Albero si spezza e schiaccia un’auto in sosta

Prima si è spezzato il tronco e poi l’intero albero è caduto sopra un’auto parcheggiata a pochi metri di, schiacciando la parte anteriore del veicolo. E’ accaduto a Lido Tre Archi, in via Pietro Nenni, e solo il caso ha voluto che tale episodio non si trasformasse in tragedia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Fermo, che hanno rimosso il grosso albero e messo la zona in sicurezza. L’episodio ha nuovamente scatenato le polemiche dei residenti per la mancata manutenzione del verde pubblico, sottolineando che le chiome degli alberi sono anni che non vengono potate: "Le chiome degli alberi con la neve e la pioggia si appesantiscono sempre di più e diventano a rischio. In questi giorni ci sono state copiose precipitazioni ed ecco il risultato. Se in quel momento fossero passate una o più persone, staremmo qui a parlare di tragedia".