Alex Marini tra Samb e Vigor: "Sarà una sfida equilibrata"

62 presenze e quattro reti con la maglia della Samb dal 2011 al 2013. Un secondo posto dietro il Teramo ed un campionato di D vinto . Un successo poi vanificato dalla mancata iscrizione in C2. Ma anche tre stagioni alla Vigor Senigallia dall’Eccellenza alla Serie D. Ed oggi a 41 anni gioca ancora in Promozione con l’Aurora Treia. Chi meglio di Alex Marini può presentare il match tra Samb e Vigor Senigallia. "Una parte del mio cuore -dice Marini- è a San Benedetto anche se sono di Senigallia. Anche quando ho giocato contro la formazione rossoblù, rivedere la maglia della Samb mi faceva sempre emozionare. E poi in Riviera c’è Sabah (Kerjota, ndr) che sento spesso. Sono contento per lui perchè gioca in un ambiente importante che punta a vincere il campionato. Si sta mettendo in discussione in una piazza che non c’entra nulla con la Serie D. Kerjota è un ragazzo solare con colpi eccezionali per la categoria e gli mando un grosso in bocca al lupo. E poi saluto tutti con grande affetto a partire da mister Palladini fino ad arriva a Gigi Voltattorni con cui vincemmo il campionato nel 2013 in una situazione molto difficile e grazie all’ambiente ed alla tifoseria che si fu sempre vicino. Vincere in quelle condizioni fu formidabile". Marini ha parole al miele per Palladini. "Oltre lo spessore tecnico- afferma l’ex rossoblù- ha valori morali di uomo vero. E poi è di San Benedetto, conosce l’ambiente e dà equilibrio a tutto. La Samb, secondo me, ha tutte le carte in regola per recitare il ruolo da protagonista in questo campionato. La Vigor Senigallia è cambiata rispetto lo scorso anno negli uomini ma la filosofia di gioco di Clementi è rimasta la stessa. Ha giocatori importanti come Gabbianelli, Ferrara, l’under Ikone, De Angelis ed una buona difesa. E viene anche da tre risultati positivi. Un avversario da prendere con le molle". Sulla partita di domenica Marini la pensa così. "Mi piacerebbe giocarla -è sempre l’ex rossoblù che parla- e credo che sarà molto equilibrata per quanto riguarda il gioco. Le individualità potranno fare la differenza, qualità che entrambe le squadre possiedono. Chi commetterà meno errori -conclude Marini- porterà a casa il risultato". Ieri pomeriggio la Samb ha ripreso ad allenarsi al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Baldassi ha recuperato mentre a parte si sono allenati Zini, Pezzola e Bouah. Ancora ai box Paolini.

Benedetto Marinangeli