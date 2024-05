Alla ‘Casa della Memoria’ si ricorda la triste ricorrenza di 80 anni fa

Il 5 maggio 1944 i trentuno ebrei internati nel campo di Servigliano vennero deportati verso i campi di sterminio. In occasione della ricorrenza degli 80 anni da quel tragico evento e per ricordare le vittime e l’orrore dell’olocausto, l’associazione ‘Casa della Memoria’ di Servigliano, ha invitato per un seminario di studi con alcuni tra i maggiori storici esperti del sistema concentrazionario nazista: Carlo Saletti, dell’Istituto veronese per la storia della resistenza e dell’età contemporanea; Brunello Mantelli, Università degli Studi della Calabria; e Costantino Di Sante, dell’Università degli studi del Molise. Sarà presente anche Giuliana Vannini, testimone della Shoah. L’evento si terrà questa mattina con inizio alle 10 presso l’aula multimediale ‘Casa della Memoria’, i tre studiosi terranno un seminario di studi in cui si analizzeranno nel dettaglio le attività dei campi di Servigliano, Fossoli (Modena) e Auschwitz. A chiudere la mattina i racconti di Giuliana Vannini, figlia di Grete Schattner, una delle 31 persone che furono deportate da Servigliano verso Auschwitz, che racconterà la storia di sua madre, sterminata all’arrivo nel campo. Il seminario è ad ingresso libero. Tra i relatori va ricordato che Carlo Saletti, ha lavorato anche come consulente nella realizzazione del film recentemente uscito al cinema ‘La zona di interesse’ di Jonathan Glazer, vincitore di due premi Oscar tra cui miglior film internazionale. L’associazione ‘Casa della Memoria’ da più di 20 anni si occupa di recuperare la storia dell’ex campo di prigionia e internamento di Servigliano che dal 2022 è divenuto monumento nazionale. Inoltre domani 5 maggio alle 17,30 sempre presso la sede di ‘Casa della Memoria’, si terrà la presentazione del volume ‘Sion. Quando l’arte si fa memoria’ a cura di Paolo Giunta La Spada e Massimo Vitangeli.

a.c.