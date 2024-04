Alla scoperta degli angoli nascosti. Appuntamento col trekking urbano

Torna, anche quest’anno, l’atteso appuntamento con ‘Vivo la città con il trekking urbano’, passeggiata di circa 5 km su e giù per le vie, i vicoli, le piazze e i sentieri erbosi del centro storico e dintorni alla scoperta, o riscoperta’ delle tante bellezze storico, artistiche e ambientali della città.

Promossa, come sempre dalla Contrada San Martino e dall’Associazione Santa Croce, col patrocinio del Comune, l’iniziativa riscuote ogni anno un incredibile successo sia in termini di partecipazione (tra 100 e 150 iscritti) che di interesse e curiosità per i luoghi visitati, alcuni dei quali decisamente insoliti e lontani dalle solite mete turistiche. La partenza del trekking è alle ore 9, da Piazza Matteotti per concludersi intorno alle 13, con pennata offerta dalla San Martino e alle 14,30, è prevista la visita alla Torre Gerosolimitana. L’evento, come sempre, è gratuito anche se per ragioni organizzative, a numero chiuso per cui è obbligatoria la prenotazione al numero di telefono 380 7070937. In caso di maltempo, sarà rinviata al 28 aprile.