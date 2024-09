All’Approdo arriva la mostra di Gabriel Stöckli

"Tra il mare, il sole e le vele ho trovato delle immagini insolite per raccontare i pescatori e la marineria". Così l’artista Gabriel Stöckli racconta le suggestioni per la mostra domani alle 17.30, vedrà la luce presso il Marina di Porto San Giorgio, nell’edificio denominato ’Approdo’ recuperato dal Marina stesso e valorizzato dall’associazione Karussell, che lo ha reso polo d’arte contemporanea e residenza d’artista. L’edificio dell’Approdo, oltre ad essere stato casa e fonte di ispirazione per l’artista, ha rappresentato anche un punto di riferimento per i numerosi bambini che hanno partecipato ai laboratori didattici organizzati dall’associazione e tenuti dall’artista. I piccoli alunni della scuola primaria Montessori e della Casa dei Bambini di Borgo Rosselli hanno lavorato con i plexiglas, insieme all’artista, alla scoperta del paesaggio che caratterizza il Marina di Porto San Giorgio. Così ci racconta Matilde Galletti, presidente dell’Associazione Karussell, ideatrice e curatrice del progetto: "Il lavoro svolto in questi anni di attività presso l’Approdo, ha permesso di creare un consolidamento identitario del piccolo centro culturale, divenuto punto di riferimento per la comunità locale, ma anche progetto accreditato a livello nazionale dal Ministero della Cultura".