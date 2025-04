All’Ite Mattei una lezione davvero speciale con Chiara Di Eugenio

Una lezione speciale con Chiara Di Eugenio esperta di comunicazione digitale nel mondo della moda per gli studenti dell’Ite ‘Mattei’ di Amandola. Nei giorni scorsi l’aula magna ‘Baiocchi’ dell’istituto amandolese, ha ospitato Chiara Di Eugenio esperta di creazione di contenuti digitali legati al mondo della moda, che ha condiviso con gli studenti il suo percorso formativo. Dopo una laurea triennale in ‘Fashion stylist & Editor’ conseguita a Roma e una specializzazione in giornalismo, ha saputo trasformare la sua passione in una professione. L’incontro organizzato dai docenti Marco Fava e Ludovica Mora, con il sostegno della dirigente scolastica Rita Di Persio, all’interno del percorso di formazione dedicato ai ‘Social Media Marketing’, un percorso innovativo dell’istituto che punta a formare figure professionali capaci di affrontare le sfide del marketing contemporaneo. L’ospite ha parlato del suo lavoro, sottolineando l’importanza di studiare, sperimentare e soprattutto di credere nelle proprie passioni, trasformandole in una filosofia di vita. L’incontro si è rilevato non solo un momento formativo, ma anche un confronto diretto per chi magari si vorrebbe approcciare a quel mondo professionale. Incontri come questi con Chiara Di Eugenio, vengono organizzati con una certa frequenza presso l’Istituto ‘Mattei’, che continua a confermare la sua attenzione all’evoluzione delle professioni, offrendo ai propri studenti uno spaccato reale di quelle che sono anche le nuove offerte concesse dal mondo del lavoro sempre più in evoluzione. a.c.