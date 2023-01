Ambiente, la differenziata supera il 65%

È stato un anno veramente importante per le tre società partecipate del Comune, lo assicura l’assessore Alessandro Ciarrocchi che sintetizza il 2022 di Asite, Solgas e della Pharmacom, tanti i passaggi fondamentali dei mesi scorsi. "Partendo dal gioiello di famiglia, ovvero la Solgas spa – spiega – , l’importante scelta strategica è stata la trasformazione in società per azioni, con approvazione del nuovo statuto e dei patti parasociali. È stata consolidata la conduzione industriale in capo al socio privato che ha ’la visione’ e detiene le competenze tecniche necessarie per operare sul mercato con efficienza e competenza, garantendo comunque il controllo pubblico ad opera del Comune sulla società". L’idea è di arrivare in breve tempo alla fusione con la società sangiorgese, per operare al meglio sul mercato rafforzando la propria posizione e offrendo un servizio efficiente e completo a vantaggio della cittadinanza: "La società quest’anno ha dovuto fronteggiare la grave situazione internazionale che ha determinato un aumento del costo del gas e, quindi, un aumento delle tariffe imprevisto e imprevedibile, riportando un fisiologico lieve calo dei clienti gas e un aumento dei clienti energia elettrica. La Solgas, a differenza di altri concorrenti, non ha una struttura commerciale che darebbe una forte spinta per l’acquisizione di nuovi clienti e questa sarà la prossima sfida anche in virtù dei futuri scenari degli aumenti tariffari mondiali e della fine prossima del mercato tutelato. Si è concluso l’iter per il concorso propedeutico all’assunzione del funzionario commerciale che entrerà in forza presumibilmente il prossimo mese".

Qualcuno ha chiesto di rateizzare i pagamenti, c’è chi non riesce a pagare, la speranza è che non aumentino ancora i costi e dunque le bollette. Dalla Solgas all’Asite, il 2022 è stato l’anno del ritorno alla normale operatività in tutte le proprie attività: "L’obiettivo più importante conseguito è stato il finanziamento dell’impianto di biodigestione tramite i fondi Pnrr, si tratta di un passaggio fondamentale per quanto riguarda sia la tutela ambientale sia il conto economico della società". La raccolta differenziata ha superato la soglia del 65 per cento e si guarda con ottimismo al futuro: "La refezione scolastica è ritornata, sebbene ancora con qualche difficoltà di tipo logistico, ad erogare gli oltre 200 mila pasti tradizionali prestando, come al solito, una particolare attenzione alle diete speciali". Grandi risultati per la farmacia Comunale ha realizzato nell’anno 2022 un fatturato in sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente e in aumento rispetto al dato registrato nell’anno 2020. "L’incremento di fatturato rispetto al 2020 – spiega ancora Ciarrocchi – e soprattutto l’implementazione dei servizi e delle attività ha determinato la necessità nel corso del 2022 di assumere un ulteriore farmacista a tempo parziale". Sul fronte dei servizi, nel 2022 è stata quasi raggiunta la quota di 5 mila vaccini (sia Covid che influenza, ndr), risultando la prima farmacia in provincia di Fermo per numero di vaccini somministrati. Dal 2022 è anche attivo il servizio di telemedicina, nello specifico Holter cardiaco, holter pressorio, teledermatologia e elettrocardiogramma.