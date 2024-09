Antonov è un diesel, Mattei una sentenza

Zhukoski 6,5. Quando serve si appoggia sulle mani pesanti di Petkovic, deve correre molto e rimediare quando la ricezione non arriva ma non perde mai lucidità nelle scelte. Gara impegnativa ma non perde mai la testa

Petkovic 7. Il suo braccione funziona a meraviglia, trovando traiettorie invisibili ai più, anticipando o ritardando il colpo a seconda delle esigenze. Nel quarto set scende l’eefficienza ma è decisivo per arrivare al quinto, dove non è decisivo come in precedenza. Ma la sua è una prova sostanzialmente impressionante, da trascinatore vero e chiude con 30 punti

Federizzi 6. Parte bene e si mantiene su buoni livelli, mostrando di esserci sempre, nonostante un calo nel terzo parziale in attacco. In battuta piazza il colpo quanto serve, rilevato un paio di volte da Tatarov (6)

Antonov 6,5. E’ un diesel che nel primo set mette il motore a temperatura ma cresce a dismisura nel secondo e nel terzo, dove è impeccabile in attacco ma si conferma anche nella seconda parte di gara.

Demyanenko 6. A muro va a sprazzi, in attacco quando lo permette la ricezione è sempre presente ed efficace. Ci mette la sua garra e la sua determinazione come sempre.

Mattei 7,5. Nei primi quattro set viaggia con il 100% in attacco, una sentenza assoluta quando c’è da buttare giù il pallone, sporcata di un soffio solo nel quinto parziale. Si vede che era carico a molla, riesce ad essere decisivo (92% in attacco con 14 punti)

Marchisio 6,5. Il primo degli Ska in campo, tiene su la sua squadra in seconda linea prendendo tanto campo sotto la sua responsabilità in ogni momento: chiude con il 48% di positività in ricezione.

All. Ortenzi 6,5. Esordio con un punto in Superlega, davanti ad oltre 2mila spettatori. Se non è un sogno poco ci manca. Sfiora anche il successo ma nel complesso è un esordio eccezionale che premia il lavoro di tutti