Area camper, incontro lunedì

"In merito all’individuazione del gestore per l’area camper sul lungomare Faleria – fanno sapere gli amministratori comunali – gli uffici hanno convocato per lunedì i 5 operatori che hanno partecipato al bando (scaduto il 21 marzo) per una gestione di 18 mesi". A distanza di un mese, dunque, saranno aperte le buste dell’offerta tecnica e, solo in un ulteriore successivo momento, si aprirà quella dell’offerta economica. Il che significa che per l’avvio della carrellata di eventi legati al 1 Maggio, difficilmente si conoscerà il nuovo gestore dell’area camper che, essendo regolarmente aperta, continuerà ad esser gestita dal Frontemare Parking. "I termini per l’aggiudicazione sono slittati a causa di alcune integrazioni documentali che sono state richieste ai candidati".