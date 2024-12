Aspettando il Natale: ecco gli eventi della settimana

"Con l’esibizione in piazza Matteotti della ‘grande dama’, si è aperto domenica il programma degli eventi natalizi. Dopo l’accensione delle luminarie la violinista, sospesa in aria per 4 metri, ha proposto tre spettacoli a partire dalle 17, che hanno visto la partecipazione di numerose persone – afferma l’assessore al Turismo e Commercio Giampiero Marcattili –. C’è stata anche l’apertura del presepe biblico di Renata Ficiarà nella chiesa del Crocefisso, il percorso presepiale lungo corso Castel San Giorgio ad opera degli studenti del liceo Artistico, la casa di Babbo Natale, il planetario e il mercatino. I visitatori troveranno le attrazioni aperte fino all’Epifania". Alle 17,30, su viale Cavallotti, è avvenuta poi l’inaugurazione dell’Albero della sicurezza dell’Anmil in memoria delle vittime del lavoro mentre in serata, alle 21, è andato in scena in teatro il concerto a lume di candela ’Lumina’. Il programma della settimana propone giovedì (alle 17) la presentazione in teatro del volume su Pio Panfili e, a seguire, l’inaugurazione della mostra Sabato, in via Oberdan, a partire dalle 22, dj set Paolo Love e Simon M. con Marco Bocci. Domenica in piazza Matteotti (alle 16) c’è lo show ’L’incanto del Natale’. Alle 17, in teatro, esibizione del concerto bandistico con43 musicisti del conservatorio (ingresso gratuito).