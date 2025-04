Assemblea della Corva su Collodi e Villa Maroni

Inizialmente prevista per il 23 aprile, l’assemblea pubblica promossa dall’associazione di quartiere Corva è stata rimandata a lunedì, sempre nel salone di Villa Maroni, con inizio alle 21. Un’assemblea che è stata convocata per un incontro-confronto dei residenti con l’amministrazione comunale relativamente alle problematiche più cogenti che riguardano il quartiere. Su tutti la vicenda della nuova scuola Collodi per la quale, tra l’altro, era già stata annunciata la volontà degli amministratori di avere un momento di confronto con la cittadinanza per spiegare lo stato della situazione, alla luce della sospensione dei lavori avvenuta a inizio marzo e delle interlocuzioni che sono in corso con la ditta appaltatrice per cercare di superare alcune impasse e trovare una soluzione che consenta di procedere nell’appalto. L’altra vicenda riguarda invece Villa Maroni per la quale il Comune, come noto, ha previsto di riqualificarla e restituirla agli usi pubblici.