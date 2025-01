’Ballate per piccole iene’: gli Afterhours al No Sound

Inizia a comporsi tassello dopo tassello il nuovo programma estivo del ‘NoSound Fest’, promosso dalla ‘Best Eventi’ al Parco delle Pace a Servigliano. Dopo la conferma di Tananai che si esibirà il 18 luglio, arrivano gli ‘Afterhours. Ballate per piccole Iene’ che saranno sul palco il 25 luglio. A 20 anni dalla sua prima pubblicazione ‘Ballate per piccole Iene’, uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana, Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora: Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino - chitarra) e Giorgio Prette (batteria).

"Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare ‘Ballate per piccole iene’ - racconta Manuel Agnelli - continuavo a raccogliere richieste di live. Mi è venuta l’idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora. È bastata una telefonata ai compagni di strada di quella stagione. Dopo due ore, la band era di nuovo riunita. Questa è la magia del progetto Afterhours. È stato così tante cose, ha avuto così tante formazioni, che ti permette di rimetterti in strada senza contattare la nostalgia ma solo energie nuove”.

I biglietti già in prevendita sulle piattaforme ciaotickets e ticketone.

a.c.