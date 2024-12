Bancarotta, assolto con formula piena

Era accusato dei reati

di bancarotta

fraudolenta patrimoniale e documentale, ma alla

fine la sua odissea giudiziaria è finita nel migliore dei modi ed è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Un respiro di sollievo per Giuliano Germani, ex titolare del negozio di abbigliamento Valentina Boutique di Monte Urano dopo una lunga vicenda processuale in cui si è sempre dichiarato innocente. L’uomo, difeso dall’avvocato Arnaldo Salvatori (nella foto), ha potuto dimostrare in aula la sua estraneità ai fatti smontando il castello accusatorio nei suoi confronti. Durante il processo è emerso che Germani, non solo ha tenuto regolarmente la contabilità fino a che è stato amministratore della società in questione, ma è anche stato dichiarato estraneo alle contestate condotte distrattive del patrimonio dell’attività commerciale. Soddisfatto all’uscita dall’aula l’avvocato Salvatori: "All’esito del processo è emersa la limpidezza e l’onestà dell’operato del mio assistito sia come socio sia come amministratore. Per lui è la fine di un incubo".

f.c.