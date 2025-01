Baraonda, iscrizioni e richiesta di contributi

Archiviato il Natale, è già tempo di pensare alla maschera da indossare a Capodanno. Si apriranno lunedì, le iscrizioni per l’assegnazione di contributi a tutti coloro che vorranno partecipare a Baraonda 2025 - il carnevale della città di Fermo e Porto San Giorgio, diretto da Marco Renzi. Sono previsti contributi per Gruppi Mascherati e Carri Allegorici, gli stessi verranno assegnati dietro regolare iscrizione e accettazione del bando di partecipazione, ricordiamo che l’iscrizione è gratuita e che i contributi verranno assegnati fino ad esaurimento dei posti disponibili che ciascun Comune ha indicato nel proprio bando di partecipazione.

Baraonda 2025 inizierà, come vuole il calendario, domenica 16 febbraio (domenica di settuagesima) e terminerà martedì 4 marzo (ultimo di Carnevale), i grandi cortei mascherati si terranno domenica 2 marzo a Fermo e martedì 4 marzo a Porto San Giorgio. Torna così il Carnevale in piazza, proseguendo un cammino lungo oramai 36 anni a Fermo e 28 a Porto San Giorgio, torneranno ad animarsi le vie e le Piazze delle due Città con una serie di iniziative che verranno rese note prossimamente e che vedranno in campo: colori, giochi, animazioni, teatro, feste e veglioni.

Rivedremo i due re Carnevale, la loro acerrima nemica, la regina Quaresima e poi Mengone Torcicolli, maschera tradizionale del fermano, sua moglie Lisetta, lu Cuca’ maschera sangiorgese e tutta la congrega delle figure entrate oramai nel patrimonio di questa manifestazione, racconteremo dell’effimero regno di Re Carnevale, dalla consegna delle chiavi da parte dei Sindaci a Capodarco di Fermo, fino al Rogo di Porto San Giorgio, con novità e sorprese che verranno rese note prossimamente.

L’iscrizione è gratuita, il bando e il relativo modulo di iscrizione sono scaricabili sul sito di Proscenio teatro. Per ogni informazione chiamare Marco Renzi al numero 335/5268147.