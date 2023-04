’Bentornata primavera’ A maggio boom di eventi

’Bentornata Primavera’ è la denominazione che gli assessori alla cultura, Carlotta Lanciotti, e al turismo e commercio, Giampiero Marcattili, hanno inteso dare al prosieguo del cartellone degli eventi legati alla festa del patrono San Giorgio fino a tutto maggio quale naturale collegamento con quello estivo. Dopo la presentazione degli appuntamenti della festa del patrono, con la fiera domenica prossima e il concerto di sabato 22 aprile dei Tiromancino in piazza Matteotti, gli assessorati al Turismo e Cultura presentano appunto ’Bentornata Primavera’, contenente una serie di appuntamenti inseriti nella brochure: le prossime novità si avranno nella settimana dello ’Street Food Festival’, in programma dal 27 aprile al primo maggio sul viale Buozzi. Durante le serate all’insegna del gusto avrà rilievo la parte musicale con le esibizioni in piazza Matteotti dei Pupazzi (28 aprile), Dj Fargetta (29), Mortimer Mc Grave (30) e Caro De Andrè (1° maggio). Tra gli appuntamenti la rappresentazione in teatro anche degli spettacoli della stagione culturale ed il mercatino sul tratto centrale del lungomare Gramsci. Lunedì primo maggio le piazze del centro urbano saranno animate dagli artisti di strada, con le scorribande e le gag di ’Giorgino e il drago’, l’esibizione e i laboratori di aquiloni in ’Aquiloniamo’ e il mercatino. Martedì 2 maggio in teatro la rappresentazione di ’Insania’, il 7 ’Dreams come true’ nella sala Imperatori ed il 13 e 14 i mercatini in centro a cura dell’Ataf. Il prossimo mese si chiuderà con la rassegna ’Musica Incantatrice’ (19), due giorni di competizioni internazionali di danza al PalaSavelli (19 e 20), la mostra-mercato nelle vie del centro dal titolo ’Il mare in fiore’ (20 e 21) ed il raduno Abarth con il mercatino dei mestieri e dei sapori di Cna in viale Don Minzoni (28 maggio). L’assessore Marcattili spiega: "’Bentornata Primavera’ con le sue iniziative ci accompagnerà al cartellone estivo, nasce dall’esigenza di vivacizzare la città sotto il profilo commerciale e turistico. Sono i mesi in cui Porto San Giorgio va presentata al meglio". L’assessore Lanciotti aggiunge: "Contiamo di fare un altro passo in avanti, dando seguito al cartellone per il Patrono. Non manca la cultura, con date di rilievo per il territorio".

Silvio Sebastiani