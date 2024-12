Biglietti Samb-Civitanovese esauriti: entusiasmo per il derby e gemellaggio storico

Sold out in poche ore. Polverizzati, questo il termine giusto da utilizzare, i 950 biglietti riservati ai tifosi della Samb per il match di domenica prossima con la Civitanovese. La prevendita era scattata alle 19 di lunedì e già ieri in mattinata i tagliandi per il settore ospiti non si trovavano più. C’è grandissimo entusiasmo intorno alla Samb per il primo posto in classifica ma è anche lo spirito di grandissima amicizia che regna tra le due tifoserie, unite da uno storico gemellaggio e soprattutto la vicinanza con Civitanova Marche a stimolare i tifosi rossoblù alla partecipazione in massa a questa trasferta.

Sono comunque disponibili i biglietti di Tribuna Centrale 25 euro (+ diritti di prevendita) e Tribuna Laterale intero 15 euro (più diritti di prevendita). Il calcio d’inizio è stato anche posticipato alle 15, anziché alle 14.30 come previsto dalla Lnd. E ieri pomeriggio la Samb ha ripreso la preparazione in vista del derby con la Civitanovese al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Assente Alessio Zini, influenzato, mentre Leonardo Pezzola si è allenato in palestra. Le sue condizioni fisiche saranno monitorate quotidianamente e solo nei prossimi giorni si riuscirà a capire se sarà disponibile per la trasferta di domenica prossima. Simone Paolini e Valerio Baldassi hanno lavorato a parte. Il centrocampista per la solita tendinite, mentre l’attaccante ha accusato il riacutizzarsi del fastidio al polpaccio. Entrambi salteranno il match del Polisportivo per tornare a disposizione di Palladini il 5 gennaio alla ripresa del campionato, quando al Riviera delle Palme arriverà l’Atletico Ascoli.

Intanto la Civitanovese non ha ancora scelto il successore di Sante Alfonsi sollevato dall’incarico dopo la sconfitta di Recanati. La panchina è stata affidata, temporaneamente e fino alla gara contro la Samb, al tecnico della juniores Andrea Mercanti che dovrà fare a meno del centrocampista Jacopo Domizi, squalificato per una giornata. Infine è sempre il mercato a tenere banco tra i tifosi. Su Lonardo oltre al Como c’è pure l’Atalanta e si parla anche di un interessamento della Sampdoria. Si torna poi a parlare di Sbaffo che però potrà tornare disponibile alla ripresa del campionato a gennaio, dopo avere smaltito l’infortunio al ginocchio.

Benedetto Marinangeli