Racconti diretti sul sud del mondo

Nuovo incontro della rassegna ’La ricchezza nascosta, dal territorio di Fermo ai territori del mondo’, che esplora i gruppi o associazioni attivi in progetti di solidarietà nel Sud del mondo, specialmente in Africa. ’La goccia fa il fiore’ che da Massignano opera in Kenya è la nuova realtà di oggi alle 17, nella Casa delle Associazioni, in via del Bastione 3 a Fermo. Organizza l’incontro Aloe, associazione missionaria. Ci sarà la possibilità di ascoltare direttamente da due delle protagoniste, Sonia Simone e Giulia Taffoni, l’ormai ventennale storia di solidarietà di "La goccia fa il fiore" e le sue attività in favore dei bambini di strada.