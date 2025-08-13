Non ha il biglietto del bus e sferra un pugno all’autista

Fermo, 14 agosto 2025 – Voleva salire in pullman privo di biglietto, ma quando è stato invitato a munirsene, ha dato in escandescenza colpendo al volto l’autista. E’ successo ieri mattina al Terminal degli autobus a Fermo. Protagonisti di sventura un ragazzo minorenne e uno degli autisti con maggior esperienza professionale alle spalle, dipendente Steat. Erano circa le 11, quando era prossimo alla partenza l’autobus della tratta Fermo-Porto San Giorgio. Tra i viaggiatori in procinto di salire a bordo, anche il ragazzino al quale è stato chiesto se fosse munito di biglietto.

Alla risposta negativa, l’adolescente sarebbe stato invitato a recarsi in biglietteria per acquistarlo. Ma da qui sarebbe scoppiata la sua reazione d’ira. Dalle parole, si è così passato alle mani. Il ragazzino ha infatti sferrato un pugno in faccia all’uomo, colpendolo al naso e ferendolo. L’immediata richiesta lanciata alle forze dell’ordine, ha visto giungere sul posto gli agenti di polizia della questura di Fermo che hanno raccolto le testimonianze e preso in carico il ragazzo avvertendo dell’accaduto i suoi genitori.

Il conducente invece, è stato costretto a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell’ospedale di Fermo. L’uomo è stato sottoposto a tutti i controlli del caso, per poi essere dimesso. Il colpo ricevuto non gli avrebbe provocato gravi traumi al volto, ma visibili escoriazioni. Il caso ha generato inquietudine tra i presenti spaventati alla vista dell’uomo colpito e sanguinante, così come dalla reazione del ragazzo. Sul caso è stato chiamato ad esprimersi il presidente Steat, Remigio Ceroni, sempre presente nella garanzia di coordinamento del servizio del trasporto pubblico.

“Partiamo dal presupposto che si è trattato di un episodio sporadico – dice – un fatto singolare e non di certo di strategia violenta. Non sarebbe pertanto giusto creare allarmismi che non fanno bene a nessuno”. Le parole di Ceroni, non hanno lo scopo di sminuire i fatti, ma di valutare il contesto dell’accaduto con il dovuto equilibrio. “Ovvio – prosegue – che il caso ha provocato inquietudine a tutti in Steat. Ma non siamo spaventati, siamo dispiaciuti per quanto verificatosi. L’autista colpito è tra i dipendenti con maggior esperienza professionale e persona di grande umiltà. L’invito ad acquistare il biglietto è quanto più di logico possa essere fatto nel servizio pubblico. Quanto accaduto è una vicenda isolata – aggiunge Ceroni – che però ferisce l’emotività di tutti. Non solo di noi Steat, ma credo della famiglia e della comunità. A fronte del dispiacere – conclude – ribadisco l’importanza del non creare allarmismi inutili”.