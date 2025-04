Bilancio sano con le riscossioni e nuovi progetti

Il consuntivo approvato nell’ultima seduta consiliare "evidenzia una situazione finanziaria solida, con un risultato di amministrazione di 2,4milioni di euro, una disponibilità di cassa di 4,4 milioni con un avanzo di circa 1,5 milioni di euro" sono i dati comunicati dall’assessore al bilancio Marco Traini, risultato anche di "un paziente lavoro portato avanti dagli uffici, e ringrazio la dirigente Claudia Petrelli e la macchina amministrativa, per una attività di riscossione e recuperi erariali". Quello adottato dall’amministrazione "è un nuovo metodo di riscossione che sta portando risultati e diventerà strutturale. Nel 2023 sono stati effettuati accertamenti relativi al 2018, nel 2024 per il 2019-‘20 e parte del ‘21, quest’anno arriveremo a verificare le annualità 2022 e ‘23. Questo cambio di passo – spiega Traini - facilita la riscossione, migliorando quindi la potenzialità dell’ente di spendere e offrire servizi. Vogliamo evitare, come avvenuto in passato, che si effettuino accertamenti risalenti a 5 o più anni prima perché è più difficile ricordare le imposte non versate e, quando si tratta di imprese, capita che nel frattempo abbiano chiuso, azzerando la possibilità di recupero delle somme dovute". Per portare avanti questo tipo di attività, è stato previsto anche un incremento del personale dell’ufficio tributi con la sostituzione di un funzionario (che si è trasferito) e una ulteriore unità. E’ un bilancio in cui si mantiene l’attenzione per le politiche sociali dove sono state mantenute tutte le spese e incrementate l’assistenza domiciliare e ai disabili. Anche per il sindaco Massimiliano Ciarpella, quella rappresentata dal bilancio "è la fotografia di un ente in salute e di una città con prospettive di crescita. Meritano una sottolineatura i numerosi bandi per i quali siamo riusciti a intercettare le risorse; inoltre abbiamo puntato sulla riqualificazione degli impianti sportivi e la nostra città è interessata da investimenti infrastrutturali senza precedenti, dalle scogliere emerse, alle due bretelle a nord e sud della città, oltre al ponte ciclopedonale sul Chienti". In conclusione: "Un bilancio che ci consente di finanziare interventi importanti compresa la sterilizzazione degli aumenti Tari per le utenze domestiche, manutenzione straordinaria della piattaforma sul lungomare Faleria, tre ampie aree parcheggio in via Belgio, largo della Resistenza e l’area a nord dell’ex Fim".

m.c.