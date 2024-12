Bivio Cascinare: impatto ambientale e sicurezza minacciati dalla nuova bretella

Impatto ambientale, sicurezza e qualità della vita sono al centro delle preoccupazioni di Nadia Bastarelli riguardo alla nuova bretella che passerà vicino casa sua, a Bivio Cascinare.

"Andare a costruire un’infrastruttura fatta in quel modo, che passa vicino alle abitazioni, è sicuramente un mettere a rischio la popolazione. E la sicurezza di noi che abitiamo in quella zona deve essere considerata prioritaria," afferma Bastarelli.

A queste preoccupazioni si aggiunge il cambiamento climatico, già in atto, con le conseguenze dell’esondazione dei fiumi vissute nel 2011. "È molto importante la qualità della vita, l’avere una zona immersa nella campagna in cui passeggiare in serenità, stare a contatto con la natura, un vero ambiente green," conclude Bastarelli, sottolineando come questo sia un tema di stringente attualità.