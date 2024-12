Bolzan carica la Fermana: "Dobbiamo fare un prova importante"

Al Bruno Recchioni di Fermo arriva oggi il Termoli (fischio d’inizio alle 14,30), occasione d’oro per la Fermana di Dario Bolzan per alzare il tiro e magari uscire seppur momentaneamente dalla zona caldissima. Il successo di Avezzano ha dato grande sprint e fiducia a Ferretti e compagni che si troveranno di fronte un Termoli che sta passando un periodo di grane confusione. Squadra che si allena e vive settimanalmente due ore di distanza da Termoli, tifosi che contestano la società e come se non bastasse in settimana è stato cambiato anche l’allenatore con la squadra affidata a Nicola Mancino, per quattro anni sulla panchina dell’Aurora Alto Casertano, l’altra squadra del patron Montaquila. A questo vanno aggiunte diverse defezioni per infortunio in un contesto di squadra che va comunque rispettata, soprattutto per il potenziale offensivo che può esprimere, meno per solidità di una difesa costruita davanti all’ex di turno Mattia Palombo, in gialloblù nella stagione 2019-2020. Mister Dario Bolzan conosce bene le difficoltà di questa sfida come sottolineato alla vigilia. "Affrontiamo una buona squadra, che ha dei giocatori importanti. Chiaramente le difficoltà del match aumentano perché non abbiamo riferimenti, visto il loro cambio di allenatore che c’è stato in settimana; bisognerà leggere da subito la partita ed essere ben sul pezzo per fare una gara importante. Mi porto dietro da Avezzano l’ottima mentalità della squadra, che per tutta la partita è stata coraggiosa ed alla fine ha raccolto i frutti di questo atteggiamento positivo. Purtroppo la nota negativa è l’infortunio di Casucci, che stava facendo bene e in settimana ha riportato una distorsione al ginocchio in allenamento. Come dico sempre però gli alibi non ci riguardano e dovremo fare ugualmente una gara importante per avere continuità di risultati". Proprio la sostituzione di Casucci, tra l’altro un under, è il dubbio maggiore che si portano dietro i canarini. Sostituto quasi naturale sarebbe Marucci da adattare sulla sinistra con l’inserimento in avanti del match winner di Avezzano Mattia Sardo per riequilibrare la quota under. Serve una prestazione di sostanza e di grandissima sostanza alla Fermana perché un successo avrebbe un peso specifico di altissimo valore sia morale ma soprattutto per la classifica, dopo un periodo non certo positivo in termini di risultati. Gara affidata al signor Francesco Palmisano di Saronno.

Probabile formazione. Fermana (4-3-3): 12 Perri; 3 Cocino, 4 Tafa, 33 Karkalis, 2 Marucci; 18 Fontana, 5 Romizi, 17 Mavrommatis; 7 Ferretti, 9 Bianchimano, 11 Sardo A disposizione 1 Di Stasio, 8 Bartoli, 10 Palumbo, 15 Valsecchi, 20 Leonardi, 21 Palmucci, 26 Tomassini, 28 Msikine, 30 Lomangino, All. Bolzan