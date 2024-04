Bonitta: "Adesso è una partita a scacchi . E si giocherà in un ambientino..."

Coach Bonitta fa le carte al match di stasera che Ravenna gioca con fiducia dopo la vittoria in gara2. "È molto difficile prevedere quello che succederà. Adesso è una partita a scacchi. Da giocare peraltro in un ambientino che... ve lo raccomando. Per quanto mi riguarda, considero il ‘fattore campo’ quel valore aggiunto dato dal clima e non dalle dimensioni della struttura. Per vincere, il palasport conta relativamente. Nielsen? Ha commesso qualche errore importante in gara2. Un giocatore di questo livello non si può limitarlo in tutto. Abbiamo deciso di lasciagli la strada della parallela, che lui ha percorso per quanto ha potuto. Poi, piano piano, siamo andati meglio sul parallelo, difendendo qualche pallone, e lì si è aperta la strada per la vittoria".