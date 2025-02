Brunori Sas in piazza del Popolo

E’ uno dei grandi cantautori italiani, tra i più raffinati, sarà di sicuro tra i protagonisti del prossimo festival di Sanremo. E poi, a luglio, sarà a Fermo, città dei grandi eventi, Brunori Sas, il 15 luglio, in piazza del popolo. Un altro nome importante del panorama musicale italiano e non solo arriva in città, il giorno prima del grande Ben Harper. La data fermana fa parte del tour estivo "L’albero delle noci" del cantautore, compositore e polistrumentista che sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo.

"Un altro grande artista in città, le parole del sindaco Paolo Calcinaro, siamo onorati di avere il prossimo 15 luglio Brunori Sas a Fermo, cantautore di particolare bravura e successo. Sarà una due giorni all’insegna della grande musica a Fermo con il 15 luglio Brunori sas ed il giorno dopo, il 16 luglio, Ben Harper, sempre in Piazza del Popolo".

Per l’assessore alla cultura Micol Lanzidei si tratta di un artista in grado di portare musica d’autore allo stato puro, un contante amato e apprezzato che proporrà la bellezza della musica nel suo significato originale. "L’albero delle noci tour estate" è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico L’albero delle noci, in uscita venerdì 14 febbraio per Island Records.

Il concerto ha il patrocinio del Comune di Fermo e la collaborazione di Best Eventi, i biglietti sono disponibili on line da ieri, dal prossimo lunedì saranno anche nei punti vendita TicketOne, Ciaotickets e la biglietteria del Teatro dell’Aquila.