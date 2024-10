Cade dalla tettoia mentre installa pannelli solari: 54enne a Torrette

Un uomo di 54 anni, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette, a causa dei traumi riportati cadendo da un’altezza di tre metri. E’ accaduto ieri mattina a Campofilone quando l’uomo stava lavorando sulla tettoia della velo stazione comunale (per ricarica elettrica di bici) per l’istallazione di pannelli solari. Il 54enne stava lavorando con l’ausilio di una scala, da cui – per cause in corso di accertamento – è caduto da un’altezza di circa tre metri. Immediato l’allarme lanciato ai soccorsi, dai presenti. Il luogo è stato raggiunto dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde Valdaso. L’uomo è stato soccorso in iniziale stato di incoscienza per poi riprendersi e lamentare dolori alla testa. Per lui, il personale medico ha ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso da Ancona. Icaro è atterrato al campo sportivo di Campofilone, dove il 54enne è stato caricato per il trasferimento a Torrette ed essere sottoposto a tutti i controlli del caso. Non è escluso infatti, che l’uomo possa aver accusato un malore mentre si trovava sulla scala. Sono intervenuti i carabinieri ed il personale dell’ispettorato del lavoro, per accertare la dinamica ed il rispetto delle normative. Paola Pieragostini