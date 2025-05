Calcinari: "Rilanciamo la città"

Candidato sindaco Gionata Calcinari, sostenuto dalle liste: Cittadini in Comune, Centrodestra per Sem, Noi Moderati, Udc-Nuovo Psi – Sem in Azione, Unione Civica, Fratelli d’Italia, Lega: "Oggi e domani, sarà importante andare a votare, prima di tutto per ridare vita a questa città e consegnarla, piena di opportunità alle nuove generazioni. Per far sì che questo si realizzi, bisogna avere una visione concreta di cosa occorre fare per rilanciare la nostra città e riportare Sant’Elpidio a Mare nei tavoli che contano".

"Lo possiamo fare, iniziando dalle manutenzioni dimenticate, passando per il sostegno alle famiglie e alle imprese. Durante questa campagna elettorale, vi abbiamo raccontato quali sono i nostri progetti, concreti e realizzabili, vi abbiamo detto dove andremo a prendere i soldi, e i benefici che potremo trarre dalla filiera istituzionale. Servirà impegno e tempo, ma con una coalizione come quella che mi sostiene, che condivide gli stessi valori, gli stessi principi e il progetto di rilancio della città, passo dopo passo e senza sosta, raggiungeremo i nostri obiettivi. Se c’è una cosa che ci contraddistingue è il mantenere gli impegni presi. L’abbiamo fatto quando eravamo consiglieri di minoranza, continuiamo a portare avanti un percorso per coerenza e quando prendiamo un impegno, cerchiamo di realizzarlo mettendoci il massimo. Ma soprattutto, noi che ci occupiamo di politica, di amministrazione della cosa pubblica, abbiamo un dovere morale: pensare ai nostri figli, alle future generazioni e impegnarci per consegnare loro una città migliore. Votate i progetti, i programmi, qualcosa che è credibile e realizzabile perché è ora di pensare a un futuro diverso. Il cambiamento può spaventare, ma è l’unico modo per aprirci a nuove opportunità. Tutti noi cittadini di Sant’Elpidio a Mare … ‘Meritiamo di più’".