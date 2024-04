Campionato regionale staffette. Centinaia di atleti invadono la riviera

Domenica mattina tutta l’atletica marchigiana si è data appuntamento al campo sportivo di Porto San Giorgio, per il campionato regionale di società di staffette giovanili e la "Coppa Angelo Pasquale Del Moro". Ad organizzare l’evento, riuscitissimo anche grazie alle ventiquattro società partecipanti e alla bella cornice di pubblico, è stata l’Atletica Sangiorgese "Renato Rocchetti", che può finalmente ospitare competizioni nella fiammante pista azzurra, inaugurata appena un anno fa. I padroni di casa della Sangiorgese hanno festeggiato la vittoria nella staffetta 3x800 m ragazzi con Luca Bettoni, Giulio Miandro e Nycholas Foresi, che hanno chiuso la loro prova in 8’05’’76, l’argento nella 3x1000 m cadetti, corsa da Riccardo Di Chiara, Carlo Crosta e Brian Cerquozzi (9’45’’18) e due bronzi, uno del terzetto under 14 Bianca Fiorimanti, Arianna Loizzo ed Elena Scipioni, con il tempo di 9’16’’58 nella 3x800 m, e l’altro conquistato dalle cadette della 3x1000 m Viola Bettoni, Elena Miruna Ghita e Letizia Piciotti. Hanno sfiorato il podio Giulio Miandro, Nycholas Foresi, Luca Bettoni, Emanuele Paris con la 4x100 m ragazzi e il quartetto della staffetta svedese, sempre under 14, Filippo Maricotti, Emanuele Paris, Davide Diamanti e Federico Ostrowski. Dopo le premiazioni individuali, affidate alle autorità presenti, tra cui il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore Fabio Senzacqua, è stato assegnato il trofeo per società "Coppa Angelo Pasquale Del Moro", che ha visto salire sul podio la Saf Fermo, davanti alla SEF Stamura Ancona e all’Atletica Sangiorgese.