Campo Mandozzi, i tifosi:: "Abbandonato e pericoloso"

Non bastasse la minoranza che continua a ‘punzecchiare’ l’amministrazione, denunciando situazioni discutibili ad esempio, nella gestione dei cantieri, critiche e sollecitazioni arrivano anche dai cittadini, come nel caso degli Ultras Elpidiense 1930 per mettere fine alle pessime condizioni del ‘Mandozzi’. Un anno fa il sindaco Alessio Pignotti dava per imminente avvio dei lavori sul muro e sulla recinzione del ‘Mandozzi’, impianto sportivo che da tempo attende un intervento di riqualificazione. Ebbene, a distanza di un anno, i tifosi hanno documentato con immagini e video, le condizioni di assoluto degrado del ‘Mandozzi’: "Si trova in condizioni a dir poco vergognose, in completo stato di abbandono. Non riusciamo a capacitarci di come una struttura del genere, simbolo e storia dell’Elpidiense e della città, si possa trovare in una situazione così indecorosa. Erba alta e non curata ovunque, cancelli perennemente aperti, tunnel d’ingresso in totale condizione di degrado, per non parlare di tutta l’area circostante lo stadio". La richiesta: "A nome della tifoseria chiediamo che l’amministrazione intervenga per migliorare la situazione attraverso un serio progetto di riqualificazione che possa permettere all’Elpidiense e al suo settore giovanile di tornare a calcare questo terreno di gioco". Hanno di che polemizzare anche Pd – Noi insieme su come viene gestito il cantiere dell’area Fontanelle (dove andranno gli alunni della Bacci): "Nelle scorse settimane, c’erano ruspe al lavoro per la massicciata dove dovrebbero essere piazzati i containers. Un cantiere, gestito dal Comune, che dovrebbe avere una recinzione per impedire l’accesso agli estranei e un cartello con indicata la ditta esecutrice, i responsabili dei lavori e della sicurezza. Nulla di tutto questo. L’area è accessibile e non si sa chi ci lavora". Non basta: all’ex campo sportivo della Luce, è stato realizzato un anello per il ciclismo: "Non c’è più recinzione, e ragazzi di una società ci vanno; ci sono i pozzetti per l’illuminazione scoperti, privi di protezione e pericolosi. La pista è avvallata in più punti, e l’asfalto è già saltato. Da mesi nessuno ci lavora. Ci vediamo costretti ad informare le autorità preposte e l’Ispettorato del lavoro per tutelare la sicurezza di tutti".

