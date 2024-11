Capodarco nel segno della continuità

Tempo di elezioni per la contrada Capodarco della Cavalcata dell’Assunta di Fermo. Nel segno della continuità, dopo le elezioni di fine ottobre, lunedì scorso si è riunito il gruppo dei 13 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, dunque, il direttivo per il prossimo triennio. Nel segno della continuità, si è votato per la conferma, come Priore della contrada biancorossa, di Stefano Postacchini che ha dichiarato: "Sono rimasto spiazzato dalla rinuncia di quattro membri del precedente direttivo, perché erano i papabili alla mia successione. Per questo, ringrazio i contradaioli che si sono candidati e sono stati eletti, ma anche chi, pur non eletto, si è messo comunque a disposizione per supportarmi nel secondo mandato. Grazie a mia moglie Lorenza e mio figlio Matteo, i primi a spronarmi ad andare avanti in quanto innamorati, forse, più di me della contrada. Abbiamo deciso di allargare i gruppi operativi nel numero dei partecipanti per creare maggiore unione, coinvolgimento e crescita". Il nuovo direttivo avrà la seguente composizione: Vice Priori Claudia Iacoponi e Maurizio Balacco; Tesorieri Veronica Riposati e Simone Sbattella; Segreteria e Addetti Stampa Daniele Luzi e Simone Sbattella; Cermoniere Claudia Monterubbiano e Letizia Bianchini; Gruppo Cucina Veronica Riposati, Christian Grossi e Stefano Postacchini; Gruppo Corsa Claudia Iacoponi e Stefano Postacchini; Responsabile Magazzino Eduart Talja; Marketing- Social Letizia Bianchini, Daniele Luzi, Veronica Riposati e Simone Sbattella.

g.c.