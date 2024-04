Cavalcata trionfale della Fermana Futsal: è serie C1

Per la Fermana Futsal, il numero 2 è fortunato: 2 vittorie consecutive in 2 anni di vita e 2 le giornate d’anticipo con cui si è aggiudicata l’accesso in serie C1. Il ruolino di marcia con 18 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta su 22 gare parla di una stagione, appena conclusa, trionfale di cui sono stati protagonisti: capitan Stefano Dorelli, Antonio Converso, Giacomo Mandozzi, Stefano Bagalini, Marcus Del Pizzo, Alessandro Gabaldi, Francesco Calabrese, Aris Cantarini, Iuri Fioretti, Felipe Manzalli, Matteo Pasquini, Roberto Pettinari, Gianmarco Stazi, Alessandro Stortini, Nicolas Ventresca, Alberto Luciani, Joshua Marziali, Paolo Fedeli, Lorenzo Maranesi, Andrea Marzialetti, Matteo Verbenesi, Luis Borsato. "I ragazzi sono stati encomiabili- ha dichiarato mister Alessio Santilli- grinta e sacrificio li hanno contraddistinti ogni volta che sono scesi in campo. La mente corre ai derby contro l’Ascoli vinti con risultati netti, ma anche alle prestazioni durante le ultime due partite nonostante la vittoria già acquisita; senza dimenticare quelle contro la Sambenedettese e Castrum Lauri, nostre rivali fino alla fine. Naturalmente, il gran lavoro di squadra comporta la presenza di una società sempre presente a cominciare dal Mauro Corvaro (mister in seconda, ndr), presidente Roberto Fiè e staff dirigenziale". Archiviata la promozione, la mente già vola alla stagione 2024-25: "Siamo ancora impegnati con un triangolare tra le prime classificate dei tre gironi- ha concluso l’allenatore gialloblu- un periodo di vacanza per poi ricominciare in luglio: opteremo per mantenere l’ossatura della squadra con innesti di categoria per approdare in serie C1 da neo promossi dunque non favoriti ma competitivi".

Gaia Capponi